Pinóquio e O Patinho Feio são atrações no Teatrinho do Continental Shopping

Todo sábado é dia de clássicos infantis no Continental Shopping. O empreendimento convida toda a família para assistir gratuitamente as apresentações teatrais que acontecem sempre às 16h30.

Neste sábado (7), Pinóquio abre a temporada do mês com a clássica história do boneco de madeira que ganha vida e aprende que a verdade sempre vale a pena. A Dama e o Vagabundo prometem emocionar os pequenos expectadores no teatrinho do dia 14 de agosto.

No dia 21 de agosto, é a vez do público conhecer a O Patinho Feio e aprender um pouco mais sobre a importância de respeitar as diferenças uns dos outros. Já no dia 28 de agosto, é vez da fábula A Cigarra e a Formiga.

Os ingressos do Teatrinho do Continental são gratuitos e podem ser garantidos com agendamento no site shopping. O evento segue todos os protocolos de higiene contra a covid-19.

Programação de agosto no Teatrinho do Continental Shopping

Horário: 16h30

7 de agosto – Pinóquio

14 de agosto – A Dama e o Vagabundo

21 de agosto – O Patinho Feio

28 de agosto – A Cigarra e a Formiga

Local: 2º Piso

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo – SP

Horário de funcionamento: Das 10h às 22h

Evento Gratuito – necessário agendamento prévio pelo site oficial: www.continentalshopping.com.br

Mais informações: (11) 4040-4981