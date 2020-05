Pirapora do Bom Jesus também torna obrigatório o uso de máscara

Já está em vigor em Pirapora do Bom Jesus o decreto municipal 5.698/2020, que torna obrigatório o uso de máscara de proteção no município. Com isso, os moradores da cidade deverão utilizar o item para entrar em agências bancárias e estabelecimentos comerciais que estão em funcionamento, como supermercados e farmácias.

A intenção da prefeitura é diminuir o avanço do contágio do novo coronavírus (covid-19) no município. “Infelizmente, diante do aumento no número de casos na cidade, decidimos exigir que todos utilizem máscara de proteção quando for realmente necessário sair de casa”, explicou o prefeito Gregorio Maglio.

De acordo com o decreto, a prefeitura recomenda que a circulação de pessoas se limite apenas às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais, ocasiões em que a utilização de máscara será obrigatória, pelo menos, até o próximo dia 10 de maio, quando termina a quarentena estabelecida pelo governo do estado.

“É importante frisar que nossa recomendação segue sendo para que as pessoas fiquem em casa, em isolamento social, mas se tiver que sair, o uso de máscara será obrigatório”, completou Maglio.

O decreto determina também que agências bancárias, lotéricas e demais estabelecimentos essenciais como supermercados, farmácias, pet shop, posto de combustível, dentre outros, não poderão atender clientes que não utilizarem máscara de proteção.

Os comércios e prestadores de serviços que não respeitarem as regras poderão ser autuados.

Outros municípios na região, como Osasco, Santana de Parnaíba e Cotia, já tornaram o uso de máscara obrigatório para quem sair às ruas em meio à pandemia do novo coronavírus.

