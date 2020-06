Piscinas, teatro e playground do CEU da zona Norte de Osasco estarão reformados até a volta às aulas, diz prefeito

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, visitou as obras da reforma do Centro Educacional Unificado (CEU) Zilda Arns Neumann, no Jardim Elvira, na última quinta-feira (11).

As obras começaram em dezembro e contemplam a reforma das 40 salas de aulas, das piscinas de hidroginástica e de natação, dos vestiários, dos banheiros, da quadra esportiva e do teatro.

A visita ao complexo educacional, cultural e esportivo foi registrada por Lins nas redes sociais. “Quando nossas crianças da zona Norte voltarem às aulas, terão piscinas, playground e quadras novas, além de teatro e salas de aula modernizadas”, escreveu.

Publicidade

As piscinas já receberam novo sistema hidráulico e revestimento cerâmico, as salas de aula foram pintadas e receberam pisos novos, além da instalação de dez lousas digitais. A reforma será entregue em breve, de acordo com a administração municipal.

O CEU Zilda Arns, que completa dez anos neste mês, atende 1.497 alunos de creches, escolas municipais de educação infantil e fundamental, além de jovens e adultos.