Piscinões amenizaram estragos das chuvas em Itapevi, diz Prefeitura

As fortes chuvas que caem desde a noite deste domingo causaram uma manhã de caos por toda a região, com diversos pontos de alagamento nesta segunda-feira (10). Em nota, a Prefeitura de Itapevi diz que as enchentes na cidade são causadas pelo grande volume de chuvas e que, se não fossem os três piscinões construídos nos últimos anos, a situação estaria pior.

“Certamente se não fossem os três piscinões construídos nos três últimos anos, o município teria sido muito mais afetado nesta madrugada, em virtude do grande volume de chuva em curto período de tempo”, afirmou, em nota a administração municipal.

Ainda de acordo com a Prefeitura, as fortes chuvas afetaram quatro escolas municipais, que tiveram as aulas suspensas nesta segunda.

Confira nota oficial da Prefeitura de Itapevi sobre as enchentes desta segunda-feira:

“Durante a madrugada, choveu mais de 120mm. Todas as cidades da região oeste da grande São Paulo estão afetadas, além de diversas na baixada santista.

A linha 8 Diamante da CPTM está parcialmente interditada em virtude de alagamento entre as estações Barueri e Carapicuíba. Diante disso, moradores de Itapevi não estão embarcando na estação.

Trecho da Linha Esmeralda (entre Santo Amaro e Osasco) da CPTM está com trilhos submersos. E o acesso na ponte Cidade Jardim, sentido Castello Branco, está bloqueado, também em virtude de alagamento.

Equipes de limpeza e zeladoria urbana da Prefeitura de Itapevi já estão preparadas para atender os locais com pontos de alagamento na cidade.

