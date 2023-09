Pista de skate no Bela Vista, em Osasco, deve ser entregue até o fim deste ano

A revitalização da pista de skate do Bela Vista, em Osasco, continua a todo vapor e tem previsão de entrega para este ano, de acordo com a Prefeitura. Na última semana, o prefeito Rogério Lins Podemos) acompanhou as obras do espaço situado na Rua Ciro dos Anjos, número 181.

“Vim fiscalizar a obra da nova pista de Osasco e a notícia é ótima, porque ela fica pronta ainda em 2023. Na inauguração faremos um campeonato de esportes radicais e traremos nomes renomados do cenário nacional para a entrega, além do festival de grafite que tem o objetivo de reconhecer e valorizar artistas que fazem um trabalho sensacional”, afirmou o prefeito.

O projeto de reforma da nova pista de skate foi elaborado após três reuniões com skatistas e representantes das secretarias de Planejamento e Gestão, de Esporte, Recreação e Lazer e de Serviços e Obras. Nos encontros, as equipes da Prefeitura ouviram as demandas e sugestões do grupo.

“Essa será uma pista de esportes radicais, porque não será só skate, mas também bicicleta, patins, enfim, todos os esportes serão bem-vindos. Tudo aqui foi construído com o pessoal que frequenta, eles apontaram não só os projetos e programas que queriam aqui, como também quais seriam os equipamentos necessários para construção, então tudo foi projetado a quatro mãos com a sociedade civil”, esclareceu Eder Máximo, secretário de Planejamento e Gestão.

A proposta de reforma da pista de skate prevê novo piso em concreto armado, construção de novas rampas e instalação de corrimãos para manobras, reforma dos banheiros, nova iluminação, entre outras melhorias.

O secretário executivo de Projetos e Cidade, Juliano Duarte Vieira, explicou que a obra está nos últimos detalhes. “Estamos finalizando a concretagem, toda a parte de obstáculos, de curvas e de ângulos já está praticamente pronta. O diferencial é que a pista anterior era feita com granilite, que é um material bom para execução de pista de skate, mas é indicado para áreas cobertas e internas, então fizemos a demolição de todo o material e estamos executando numa nova tecnologia usada nas principais pistas do mundo”, disse.