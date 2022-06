Pix é a segunda forma de pagamento mais utilizada em corridas de app

O Pix já é a segunda principal forma de pagamento em corridas por aplicativos, ficando atrás apenas do dinheiro em espécie. A informação é da Gaudium, empresa de tecnologia responsável pela Machine, software para criação de aplicativos de mobilidade urbana e logística.

Segunda a empresa, no mês de abril, o Pix (11,6%) ultrapassou a quantidade de corridas realizadas no cartão de débito (11,5%), que até então era o segundo colocado na preferência dos usuários. A diferença ainda é mínima, mas foi a primeira vez que o Pix apareceu numericamente à frente do débito ao longo de todo o mês.

Bruno Muniz, sócio-executivo da Gaudium, explica que o Pix conquistou espaço pela praticidade oferecida aos passageiros e motoristas. “Em alguns toques no celular, o usuário consegue transferir o dinheiro direto, ou seja, não precisa ficar procurando pelo cartão, nem contando moedas e o motorista recebe na hora, sem precisar pagar por taxa de maquininha”.

Apesar do avanço do pagamento instantâneo, o dinheiro segue sendo disparado a principal forma de pagamento em corridas de aplicativo. Aproximadamente sete a cada 10 corridas são pagas fisicamente. “É cultural. Mas o dinheiro tem seus ônus, principalmente a insegurança por parte do motorista. Por isso, cabe a nós, que desenvolvemos tecnologia para o setor, fazer com os pagamentos digitais sejam cada vez mais simplificados e popularizados”, finaliza o executivo.