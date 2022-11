Plano básico da Netflix com anúncios já está disponível; confira o valor da nova assinatura

Plano básico da Netflix com anúncios já está disponível; confira o valor...

A Netflix informou nesta quinta-feira (3) que o seu plano básico com anúncios, nova opção de assinatura da plataforma de streaming, já está disponível no Brasil.

Além dos anúncios que serão reproduzidos durante a exibição dos conteúdos, outra diferença do novo Plano Básico da Netflix é a qualidade da imagem, que será de até 720p/HD. Ao menos 10% dos filmes e séries do catálogo não estão disponíveis aos assinantes deste plano.

Confira o valor do novo da Netflix

O valor do novo plano básico com anúncios é de R$ 18,90 por mês. Já o plano básico sem propaganda sai por R$ 25,90. Assinantes com plano padrão ou Premim pagam R$ 39,90 e R$ 55,90 por mês, respectivamente.

Os interessados em adquirir o novo plano ou alterar a assinatura de conta já existente, basta entrar no site da Netflix.