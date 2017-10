Plano de Carreira e Salários da GCM de Osasco deve constar no orçamento de 2018, diz prefeito

Plano de Carreira e Salários da GCM de Osasco deve constar no...

Durante solenidade em comemoração aos 27 anos da Guarda Civil Municipal (GCM), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), declarou que o Plano de Carreira e Salários da Guarda deve constar no orçamento municipal do próximo ano.

“Enviaremos para a Câmara Municipal o Plano de Carreira e Salários da Guarda para já constar no orçamento do próximo ano”, declarou Lins.

Com a presença do prefeito, de secretários municipais, de vereadores e demais autoridades civis e militares, a solenidade em comemoração aos 27 anos da GCM foi realizada na Avenida Bussocaba, em frente ao Paço Municipal.

No local, todo o efetivo da Guarda e convidados cantaram o Hino Nacional, executado pela Banda de Música do 4º BIL (Batalhão de Infantaria Leve) do Exército Brasileiro.

O prefeito Rogério Lins participou do evento utilizando muletas, já que se restabelece de uma cirurgia no joelho realizada na semana passada. “Nossa meta é investir sempre no sentido de buscar melhorias para a Guarda Municipal de nossa cidade”, disse.

Carta Compromisso

Prefeito e vereadores assinaram uma Carta Compromisso sobre os investimentos que a Prefeitura fará a curto, médio e a longo prazo em busca de melhorias de trabalho e também salariais para a GCM.

Além do Plano de Carreira e Salários da Guarda, declarou Lins, “já estamos investindo em câmeras de monitoramento, vamos aumentar o efetivo com o concurso público e também adquirir novas viaturas e motocicletas”.