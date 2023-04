“Plano Preventivo Chuvas de Verão” de Barueri vale até 15 de abril

A Prefeitura de Barueri estendeu a vigência do “Plano Preventivo Chuvas de Verão (PPCV) 2022-2023” até o dia 15 de abril, devido às previsões do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de possíveis chuvas fortes no Estado de São Paulo durante os primeiros dias de abril.

O plano é implementado anualmente, com vigência de 1º de novembro a 31 de março do ano seguinte, podendo ser prorrogado.

Com a medida, ficam mantidas todas as ações indicadas no Decreto nº 9.762/2022, como “intensificar as ações de prevenção, de atendimento emergencial e de assistência social, a fim de reduzir ameaças à integridade física dos munícipes, prestar rápido atendimento nas situações emergenciais e promover eficiente apoio assistencial às comunidades afetadas por acidentes decorrentes das chuvas”.

A coordenação geral do Plano Preventivo Chuvas de Verão fica a cargo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, ligada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Já os órgãos municipais que integram o PPCV manterão suas atribuições durante a vigência do plano.