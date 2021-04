Plantão online da Estácio Cotia ajuda contribuintes a declarar imposto de renda neste sábado (17)

A faculdade Estácio – campus Cotia oferecerá, neste sábado (17), um plantão online para atendimento gratuito às pessoas que estiverem com dúvidas sobre como declarar o Imposto de Renda (IR). A ação ocorrerá via plataforma Teams, das 13h às 18h.

publicidade

O plantão será realizado pelos professores e alunos do curso de Ciências Contábeis da instituição. Para participar basta acessar o link disponibilizado nas as redes sociais do campus Cotia.

Muitos contribuintes não sabem, mas é possível doar suas restituições para as pessoas que estão mais vulneráveis durante a pandemia de covid-19. Com isso, a novidade é que a Estácio criou uma campanha de responsabilidade social, cujo objetivo é esclarecer à população que a restituição do IR 2021 ou parte dela pode ser doada durante a declaração.

publicidade

Neste ano, o prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) termina em 31 de maio. Desde 25 de fevereiro, o aplicativo para preenchimento da Declaração de Imposto de Renda está disponível e as declarações pré-preenchidas serão disponibilizadas a partir de 25 de março.

Quem deve declarar Imposto de Renda

Os contribuintes precisam entregar a declaração são aqueles que tenham uma ou mais condições, a seguir:

publicidade

– Pessoas que tiveram rendimentos tributáveis, cuja soma seja superior ao valor de R$ 28.559,70;

– Pessoas que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma seja superior a 40 mil reais;

– Cidadãos que realizaram operações em bolsa de valores de mercadorias ou assemelhados;

– Contribuintes que tiveram receitas bruta da atividade rural, em valores superiores a R$ 142.798,50 ou que pretenda compensar prejuízos de exercícios anteriores ou do próprio ano-calendário de 2020.

– Pessoas que tenham realizado venda de bens ou direitos e que tenham apurado ganho de capital, em qualquer mês;

– Aqueles que em 31/12/2020 tinham a posse ou a propriedade de um conjunto de bens, cuja a soma seja superior a trezentos mil reais;

– Contribuintes que tenham passado à condição de residente no Brasil, em qualquer mês e que estava nessa condição em 31/12/2020 e os que tenham optado pela isenção do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital auferido na venda de imóveis residenciais cujo valor da venda tenha sido aplicado em outros imóveis residenciais no prazo de até 180 dias, contados da celebração do contrato de venda.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Estácio campus Cotia.

PANDEMIA// Furlan adia volta das aulas presenciais em Barueri para 3 de maio