Plantio de árvores homenageia os mais de 600 mortos pela covid-19 em Osasco

Mutirões de plantios de árvores são realizados pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura para homenagear os mais de 600 mortos pela covid-19 em Osasco. Um dos atos foi realizado no sábado (8), no Conjunto dos Metalúrgicos, na zona Sul, onde foram plantadas 300 mudas.

Soldados do 4º BIL (Batalhão de Infantaria Leve) e integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM) participaram do plantio. Entre as espécies plantadas estão a Aroeira, Ipê e Paineiras.

A ação reuniu o chefe de Gabinete da Prefeitura, José Carlos Vido, que representou o prefeito Rogério Lins (PODE), além da secretária de Meio Ambiente, Amanda França, o adjunto, Geraldo Aparecido, e os vereadores Toniolo e Alex da Academia.

Outras 300 mudas serão plantadas na zona Norte nos próximos dias, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura.

Covid-19 em Osasco

Até esta segunda-feira (10), Osasco registrou 643 mortes por covid-19, além de 13.947 casos confirmados da doença, dos quais 13.053 pacientes já estão recuperados, segundo a Prefeitura.