Plaza Shopping Carapicuíba emite nota após estragos causados pela chuva

A assessoria do Plaza Shopping Carapicuíba informou que o centro de compras voltou a funcionar normalmente após parte do forro do teto ceder devido às fortes chuvas que atingiram a região ontem. “O local foi isolado e não há nenhum risco para os clientes e colaboradores”, afirmou, em nota enviada ao Visão Oeste, nesta quarta-feira (30).

O incidente assustou clientes e lojistas, que se mobilizaram para tentar conter a água dentro do empreendimento. Ninguém ficou ferido. De acordo com o shopping, o “problema já foi solucionado” e o “empreendimento segue funcionando normalmente”.

As chuvas desta terça provocaram transtornos na região, com vários pontos de alagamentos. Segundo o prefeito Marcos Neves (PSDB), “foram mais de 35 milímetros de chuva em menos de uma hora”.

Leia a íntegra da nota:

“Devido às fortes chuvas que caíram sobre o município de Carapicuíba, causando vários alagamentos e transtornos em toda a região, o Plaza Shopping Carapicuíba também foi afetado em um ponto específico do seu estabelecimento.

Informamos a todos que o problema já foi solucionado.

As atividades já foram restabelecidas, o local foi isolado e não há nenhum risco para os clientes e colaboradores.

O shopping segue funcionando normalmente.

Atenciosamente, Plaza Shopping Carapicuíba”