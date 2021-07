Plaza Shopping Carapicuíba faz campanha por doação de sangue

O Plaza Shopping Carapicuíba promove, nos dias 15 e 16 de julho, uma campanha para incentivar a doação de sangue. A ação acontece em parceria com o Banco de Sangue Paulista e o projeto Amor Se Doa.

Para evitar aglomeração, os interessados em doar devem fazer agendamento prévio neste link. Será possível escolher um horário entre 10h e 16h de quinta ou sexta-feira. O Plaza Shopping Carapicuíba está localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149, na Vila Dirce.

Para ser um doador, é necessário apresentar documento oficial com foto, passar por uma breve entrevista de triagem, ter entre 18 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha acontecido até os 60 anos). Menores de idade a partir de 16 anos com termo de autorização assinado pelos pais também podem contribuir, o termo está disponível no site do Banco de Sangue Paulista, onde também podem ser obtidas mais informações.

