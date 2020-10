Plaza Shopping Carapicuíba, que celebra 4 anos, elevou autoestima de moradores da cidade: “um dos nossos orgulhos”

O Plaza Shopping Carapicuíba celebra aniversário de quatro anos. Vizinhos do primeiro shopping center da cidade afirmam que o empreendimento, além de gerar empregos e valorizar seus imóveis, ajudou a trazer autoestima aos carapicuibanos.

“Me lembro como se fosse hoje, quando, aqui da minha janela, vi quando engenheiros e colaboradores colocaram a primeira pilastra no chão do shopping. Naquele momento me emocionei e pensei que a partir dali Carapicuíba não seria mais a mesma”, afirma a dona de casa Sônia Cristina.

Moradora do município há mais de 40 anos, ela chega a se emocionar ao falar da chegada do shopping: “Mudou a rotina da nossa cidade, empregou pais de família, trouxe mais lazer e entretenimento. Este é um dos nossos orgulhos e mais importante patrimônio da cidade. É um verdadeiro presente para todos”.

O Plaza Shopping Carapicuíba tem 80,2 mil metros quadrados de área construída, 189 lojas satélite, seis lojas âncora, cinco salas de cinema, três restaurantes, e 21 operações de fast food, além de mil vagas de estacionamento cobertas.