PM apreende 14,3 kg de maconha em Carapicuíba

Na quinta-feira (27), a Polícia Militar realizou uma operação contra o tráfico de drogas em Carapicuíba, após denúncia anônima. As equipes do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) localizaram uma residência no bairro Jardim Ana Estela utilizada para armazenamento de entorpecentes.

publicidade

Com o auxílio do cão farejador “Thor”, os policiais identificaram e apreenderam 14,3 quilos de maconha no local. Além da droga, foram encontradas facas e embalagens usadas na manipulação dos entorpecentes.

Um homem foi preso em flagrante e conduzido ao 2º Distrito Policial de Carapicuíba, onde permaneceu à disposição da Justiça. No momento da prisão, o suspeito estava acompanhado de seus dois filhos.