PM consola motorista que chorava muito após acidente e imagem viraliza

Uma imagem que mostra um policial militar consolando um motorista de ônibus que chorava muito após um acidente de trânsito com uma vítima fatal comoveu os internautas e viralizou nas redes sociais.

A tragédia aconteceu na tarde de segunda-feira (18), no Centro de Bauru. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher caiu da garupa de uma moto após uma manobra imprudente do piloto. Ela caiu para o lado em que o ônibus estava, sem que houvesse tempo para o motorista desviar e acabou atingida pelo veículo. Todos os procedimentos para o atendimento da ocorrência foram feitos, mas a mulher não resistiu e morreu.

O condutor do ônibus é hipertenso e ficou em choque quando desceu do veículo e viu a vítima. Ele desmoronou em prantos. O Cabo André, do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), se sensibilizou com a situação e, para evitar outro problema, se dispôs a contribuir com o que tinha para acalmá-lo, abraçando-o com todo o coração.

O Cabo André recebeu diversas mensagens de apoio pela sensibilidade demonstrada em um momento tão difícil e doloroso.

A imagem foi parar nas redes sociais e diversos internautas se sensibilizaram com a situação, lamentando o acidente e parabenizando o gesto do policial militar. “Parabéns guerreiro, pela sua atitude. Debaixo dessa farda existe um ser humano humilde e sentimental”, comentou um internauta.

“Meus sentimentos pela mulher… Parabéns guerreiro pela atitude de amor ao próximo”, foi outro comentário. “A moça que faleceu era aqui da minha cidade. Que situação triste. Deus console o motorista do ônibus, nem imagino a dor que ele sente”, postou uma internauta.

“Por mais atos de amor, ajudar o próximo, em apenas um abraço, não importa ser policial, médico etc. O importante é ser humano, e doer em nós a dor do outro. Que Deus console esta família, nesse momento de dor”, foi mais um comentário.