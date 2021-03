PM encontra fuzil com traficante preso em Osasco

A Polícia Militar prendeu um traficante e apreendeu um fuzil durante patrulhamento na região do Jardim Aliança, em Osasco. O criminoso tentou subornar os policiais antes de ser detido.

O traficante acabou capturado após levantar suspeita de equipe de PMs que fazia patrulhamento de rotina. Os policiais o abordaram e encontraram com ele uma pequena quantidade de entorpecentes. Após questionamentos, ele acabou admitindo que traficava drogas na área e levou os agentes de segurança ao local onde os entorpecentes eram armazenados.

No “QG” da droga, uma casa em um beco no Jardim Aliança, foram encontradas cerca de 3 mil porções de cocaína, crack e maconha, além de um fuzil com dois carregadores.

Antes de ser detido, o criminoso tentou argumentar e subornar os policiais. Disse que havia entrado para o tráfico por estar desempregado e ofereceu dinheiro para não ser preso.

A ocorrência foi registrada no 10º DP de Osasco como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. (Com informações do SBT)