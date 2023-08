PM estoura “casa do tráfico” e prende criminoso em Osasco

Policiais Militares descobriram um imóvel no qual funcionava um esconderijo de drogas, no bairro Santa Rita, em Osasco. O flagrante aconteceu na última quinta (3), e um suspeito foi preso.

Equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. No endereço, se depararam com um indivíduo que saía de uma residência e passou a agir “de forma estranha” ao notar a presença dos policiais.

Segundo a polícia, que o abordou, foi encontrada uma quantia de drogas com o suspeito. Ainda de acordo com a PM, o indivíduo revelou que havia mais drogas escondidas dentro do imóvel.

O local foi checado e foram encontrados e apreendidos 1.593 kg de crack, 1,812 kg de cocaína e 3,482 kg de maconha. A ocorrência foi encaminhada ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde o criminoso permaneceu à disposição da Justiça.

