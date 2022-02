PM estoura depósito de drogas em ação contra o tráfico em Carapicuíba

A Polícia Militar apreendeu mais de 1,7 mil porções de cocaína, crack, maconha e haxixe dentro de um imóvel desabitado, na Vila Veloso, em Carapicuíba. Ação aconteceu na terça-feira (1°), com auxílio do cão Colt.

Os trabalhos foram deflagrados por uma equipe do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que estava em patrulhamento pela região. O cão Colt sinalizou a existência de drogas e conduziu os policiais até um imóvel, onde foi encontrada uma sacola com entorpecentes.

Durante as buscas no entorno, Colt também conduziu a equipe a um cômodo desabitado, onde foram encontrados mais entorpecentes e materiais usados no tráfico de drogas.

Ao todo, foram apreendidos dois tabletes e 392 porções menores de maconha, 887 de cocaína, dois sacos e 453 porções menores de crack e 40 de haxixe. Também foram recolhidas anotações do tráfico e uma balança de precisão.

Os materiais foram apreendidos e encaminhado à perícia. A ocorrência foi registrada no 2º DP de Carapicuíba, que prossegue com as investigações para identificar o responsável.