PM estoura refinaria de drogas em Carapicuíba

A Polícia Militar prendeu, na terça-feira, 10, um homem que mantinha uma refinaria de drogas em sua residência em Carapicuíba.

Uma equipe do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) recebeu uma denúncia anônima de que uma residência era utilizada como refinaria de drogas.

Os policiais foram até o local e, após observarem dois homens saindo da casa, realizaram a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com a dupla.

Um deles, um desempregado de 18 anos, confessou que dentro do imóvel havia drogas. Durante vistoria no local, a irmã do desempregado foi encontrada na habitação superior.

Na casa térrea, foram encontrados 12 pacotes com cocaína, três com crack e dois com maconha, além de 1.788 trouxinhas da erva. As substâncias ilícitas foram periciadas e confirmadas – 10,1 kg de cocaína, 1,4 kg de crack e 10,3 kg de maconha.

Dentre os objetos apreendidos havia uma folha com anotações, dois liquidificadores, mais de 48 mil embalagens, duas balanças de precisão e mais de 23 mil pinos vazios.

O desempregado afirmou que as substâncias eram suas e que nem o homem que estava com ele e nem sua irmã sabiam da existência dos entorpecentes e materiais.

A mulher e o colega do detido foram encaminhados à delegacia, ouvidos como testemunha e liberados. O desempregado foi preso em fragrante e vai responder por tráfico.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Carapicuíba.