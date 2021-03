PM faz o segundo parto da carreira em Osasco

Nesta segunda-feira (29), o sargento Gildo e o cabo Faria faziam patrulhamento pela avenida Victor Civita, em Osasco, quando foram abordados por um casal desesperado. A mulher já estava em trabalho de parto e não haveria tempo de chegar à maternidade.

Então, os PMs agiram emergencialmente e o sargento Gildo auxiliou na chegada do segundo bebê ao mundo em sua carreira na Polícia Militar. Tudo deu certo, o SAMU chegou e encaminhou mãe e filho, que passam bem, à maternidade.

O primeiro parto com participação do sargento Gildo aconteceu há 20 anos, em uma residência no Jardim Padroeira, em Osasco.

