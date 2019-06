PM faz operação contra pancadões em Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão realizaram em Osasco na noite de domingo (9) mais uma “Operação Pancadão”, a fim de coibir os bailes funk ao ar livre e as práticas ilegais que costumam ser denunciadas, como som acima dos limites, fornecimento de bebida alcoólica a menores, tráfico de drogas e danos ao patrimônio público.

A operação contou com viaturas do rádio patrulhamento, policiamento com motocicletas (ROCAM) e Força Tática, as quais intensificaram o policiamento em várias áreas da zona Sul da cidade. A ação teve apoio da Guarda Civil Municipal.

A Operação Pancadão deste domingo teve 26 pessoas abordadas, 13 carros e oito motos vistoriadas, 33 autos de infração lavrados, sendo quatro referentes a som alto, sete veículos recolhidos (três motos e quatro carros) e uma CNH recolhida.

