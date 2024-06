PM frustra roubo a residência em Embu das Artes e prende dois suspeitos

Na madrugada desta segunda-feira (3), a Polícia Militar frustrou um roubo a uma residência em Embu das Artes. Dois homens, de 30 e 36 anos, foram presos em flagrante durante a ação.

Após receber uma denúncia via Copom sobre o roubo em andamento, a equipe do 36° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) se dirigiu ao endereço informado. Ao chegar no local, os policiais ouviram pedidos de ajuda vindos do interior da casa e decidiram entrar.

No imóvel, os agentes se depararam com quatro criminosos, dois no andar de baixo e dois no andar de cima. Houve reação por parte dos bandidos, mas dois deles acabaram se entregando e foram detidos. Os outros dois conseguiram fugir. Com os assaltantes, foram apreendidos uma espingarda, um pé de cabra e uma arma de airsoft.

As sete pessoas que estavam na residência, incluindo uma criança de apenas um ano, foram libertadas pelos policiais. Ninguém se feriu durante o incidente.

O caso foi registrado como roubo a residência na Delegacia de Polícia de Embu das Artes, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para localizar e prender os outros dois envolvidos no crime que conseguiram escapar.