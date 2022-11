PM liberta três reféns e prende bandido que pulou de carro em movimento durante fuga em Barueri

A Polícia Militar prendeu, em Barueri, um indivíduo que participou de roubo com retenção de vítimas, na tarde desta sexta-feira (4). Dois criminosos abordaram as três vítimas quando estavam em frente ao AME de Carapicuíba e as levaram até uma agência bancária, na Aldeia da Serra, em Barueri.

publicidade

Segundo a PM, os indivíduos tomaram a direção do veículo de uma das vítimas e saíram na direção da agência bancária na cidade vizinha. Um dos criminosos levou um dos reféns para dentro da agência enquanto as outras duas vítimas ficaram dentro do veículo sob a mira do comparsa.

A movimentação suspeita chamou a atenção dos seguranças que começaram a questionar o meliante, que saiu correndo da agência, entrou no carro para se juntar ao comparsa e ambos fugiram com as duas vítimas.

publicidade

Os criminosos pularam do veículo em movimento, na avenida Yojiro Takaoka, em Barueri, e fugiram na direção de uma área de mata. Já o carro chocou-se contra uma rocha às margens da via. Com a batida, uma das vítimas sofreu lesão leve e foi socorrida, segundo os policiais.

Em seguida, os policiais prenderam um indivíduo e localizaram a arma utilizada no sequestro. A ocorrência segue em andamento e a polícia procura pelo segundo envolvido no crime.