PM liberta vítima de sequestro-relâmpago em Osasco

A Polícia Militar libertou uma vítima de sequestro-relâmpago, em Osasco, na noite do sábado (8).

Equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram informados sobre uma ocorrência de roubo com retenção de vítima, no bairro Bela Vista, e intensificaram o patrulhamento na região.

O veículo da vítima foi localizado na Avenida Henry Ford, em Presidente Altino. A mulher foi encontrada pelos policiais no bando traseiro do carro. À polícia ela contou que foi obrigada a fazer diversas transferências bancárias enquanto esteve sob a mira dos criminosos.

Após o susto, a vítima foi libertada e já está com a família. Os indivíduos conseguiram fugir. Agora, a polícia trabalha para identificar e prender os autores do crime.

