PM prende bandido em flagrante em roubo a mercado em Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam em flagrante, na tarde da última quarta-feira (30), um ladrão que roubava um supermercado na avenida João de Andrade, na região do Jardim Santo Antônio, em Osasco.

Os policiais foram acionados via COPOM por volta das 16h14. No local, encontraram o assaltante com a arma em punho e praticando o assalto. Depois, descobriu-se que a arma era falsa.

O bandido foi preso e encaminhado ao 5º DP.

