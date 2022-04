PM prende dois bandidos com carga roubada após fuga de cinema em Osasco

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta terça-feira (5), em Osasco, dois criminosos que tentavam fugir com uma carga roubada. Os indivíduos protagonizaram uma fuga cinematográfica, que começou na Vila dos Remédios e terminou nas ruas do Jardim Piratininga.

A carga havia sido roubada em Itapevi, segundo informações da página “Notícias Osasco”. A perseguição teria sido iniciada na Vila dos Remédios. Durante o percurso, os criminosos bateram em um ônibus e foram alcançados e detidos, no Piratininga.

Ocorrência, que teve apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, assustou moradores, pedestres e motoristas que presenciaram a fuga. Com os criminosos foi encontrada uma arma, que foi apreendida. O caso foi registrado no 4° DP de Osasco.

