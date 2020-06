PM prende em flagrante bandido armado furtando itens de prédio em construção em Osasco

Um criminoso foi preso em flagrante por policiais militares do 14º Batalhão enquanto furtava itens de um prédio em construção na rua César Ladeira, no Jardim Padroeira, em Osasco.

A ocorrência aconteceu na madrugada do dia 11, mas foi divulgada nesta sexta (19). Durante patrulhamento, a equipe de policiais militares de Osasco foi informada sobre um furto que estaria ocorrendo no interior de um prédio em construção. No local, foi detido um indivíduo em posse de uma arma de fogo, bem como objetos eletrônicos e domésticos provenientes do delito.

O ladrão foi detido e vai responder por roubo/furto de carga.