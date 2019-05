PM prende ladrão após assalto ao mercado Extra no Pestana, em Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam, na manhã de quarta-feira (22), um bandido que havia acabado de assaltar, armado, o mini mercado Extra na avenida General Pedro Pinho, no Pestana, em Osasco.

De acordo com a PM, por volta das 8h40, durante patrulhamento, a equipe de Policiais Militares deparou com um transeunte que informou o roubo em andamento no estabelecimento.

Os policiais foram até o local apurar a ocorrência e, nas proximidades, depararam com um indivíduo em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem, e durante busca pessoal, foram localizados com o indivíduo um revólver calibre .38 e a quantia de R$ 1.289,00, provenientes do assalto.

O caso foi registrado no 1º DP de Osasco.

