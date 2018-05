PM prende três após furto de chinelos e cotonetes em mercado no Jardim Cipava, Osasco

PM prende três após furto de chinelos e cotonetes em mercado no...

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, realizou, no início da noite de segunda-feira, 7, na rua Antônio Carlos Costa, Jardim Cipava, Osasco, a prisão de três suspeitos de furto a um supermercado.

Durante patrulhamento a equipe de policiais foi informada por um transeunte que quatro indivíduos haviam acabado de praticar furto a um supermercado. Então, foi realizado patrulhamento pelas vias adjacentes e a guarnição de policiais obteve êxito em abordar três indivíduos com as características informadas.

Na abordagem, os PMs encontraram com os suspeitos diversos itens que haviam sido furtados do supermercado, como 17 pares de chinelos, caixas com cotonetes e cremes dentais.

Eles foram encaminhados ao 5º DP, onde o caso foi registrado.