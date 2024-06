PM recupera carga de cigarro avaliada em R$ 41 mil, em Itapevi

Policiais militares do 5º BAEP prenderam uma mulher e recuperaram uma carga de cigarro avaliada em R$ 41 mil, que havia sido roubada, no Jardim Itapoã, em Itapevi. A ocorrência foi registrada na terça-feira (25).

A equipe estava em patrulhamento quando foi informada via COPOM sobre um roubo de carga em andamento. Em seguida, localizaram um veículo modelo GC/Celta suspeito de envolvimento no crime estacionado na garagem da residência de uma mulher. Dentro do carro havia parte da carga de cigarros.

O restante da mercadoria foi localizado dentro de um imóvel em construção ao lado, e de um outro veículo VW/Polo. No total, foram recuperados mais de 5,5 mil maços de cigarro.

A suspeita foi detida, conduzida ao DP de Itapevi, onde o caso foi registrado, e ficou à disposição da Justiça.