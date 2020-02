PM recupera carro e moto roubados, prende bandido e liberta reféns em Osasco

Na noite de terça-feira (11), policiais militares do 14º Batalhão prenderam um bandido e libertaram duas vítimas que eram feitas reféns, na avenida Visconde de Nova Granada, em Osasco.

De acordo com a PM, pouco depois das 22h, durante patrulhamento, policiais militares da Rocam foram informados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) que um Honda Civic teria sido roubado no Bela Vista e que os dois ocupantes do carro eram mantidos reféns.

Imediatamente as equipes intensificaram o patrulhamento e, em poucos minutos, na avenida Visconde de Nova Granada, os PMs visualizaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos suspeitos. O garupa estava sem capacete e jogou na rua um simulacro de arma de fogo e um celular. Os policiais deram sinal de parada, e o condutor do veículo iniciou fuga.

Após algumas ruas, o piloto perdeu o controle e caiu com a moto. O garupa conseguiu fugir e o condutor acabou preso.

Uma outra equipe de PMs da Rocam localizou o carro roubado na mesma avenida e resgatou os ocupantes do carro. As duas vítimas informaram terem sido roubadas por dois indivíduos que, em determinado momento, abandonaram o seu veículo e roubaram uma motocicleta.

O simulacro de arma de fogo e o celular produtos de roubo que haviam sido arremessados na via foram encontrados pelos policiais militares e apreendidos no DP. O bandido foi encaminhado ao 5° DP, onde permaneceu preso por roubo. Os veículos foram recuperados e devolvidos às vítimas, após elaboração de ocorrência pelo DP.