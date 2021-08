PM resgata vítima de sequestro-relâmpago de porta-malas de carro em Osasco

A Polícia Militar prendeu três homens que sequestraram e prenderam vítima no porta-malas do carro, no Jardim Conceição, em Osasco. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (11).

Durante patrulhamento pela rua Luzia Henrique dos Reis, uma equipe do 14° Batalhão da PM se deparou com o veículo, um Passat, ocupado por três indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado pelos policiais, o condutor manobrou o carro e tentou fugir.

Ao entrarem em uma comunidade, os suspeitos abandonaram o carro e correram a pé. Com apoio de mais policiais, um dos criminosos foi detido e informou a localização dos outros dois, que foram encontrados e presos em seguida.

A vítima conseguiu sair do porta-malas e informou aos policiais que teve o celular e a carteira com documentos roubados pelos criminosos. Ela disse ainda que os suspeitos a sequestraram com a intenção de fazer transações bancárias.

No carro, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. Os criminosos foram encaminhados ao Distrito Policial. De acordo com a PM, um deles era procurado pela Justiça.

