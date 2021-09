PM vai atender violência doméstica e acaba capturando bandido do PCC em Carapicuíba

Ao averiguar uma denúncia anônima de violência doméstica, policiais militares do 5º BAEP acabaram prendendo um criminoso ligado à facção criminosa PCC, em Carapicuíba.

Ao chegarem ao endereço informado na denúncia, os PMs encontraram uma mulher com ferimentos no olho esquerdo. Ela não quis denunciar o agressor, disse que tem três filhos com ele e que estava no local por vontade própria.

A mulher autorizou os policiais a entraram para uma busca da residência e os PMs acabaram encontrando uma sacola com dinheiro, mais de 100 gramas de maconha embalada para comércio e um caderno com dados da contabilidade da venda de drogas na região a serviço do PCC.

O homem admitiu aos policiais que traficava, era foragido da Justiça e ligado à facção criminosa, na qual foi “batizado”, em setembro de 2018, no CDP de Diadema, na Grande São Paulo. O criminoso foi conduzido ao 1º DP de Carapicuíba.