PM xingada em Alphaville pede R$ 100 mil de indenização de empresário Ivan Storel

A policial militar Gésica Disanti também entrou na Justiça contra o empresário Ivan Storel. Ela e outros PMs foram ofendidos durante uma ocorrência em sua mansão em Alphaville, Santana de Parnaíba, em 29 de maio.

A policial entrou com pedido de R$ 100 mil de indenização por danos morais. Além de Gésica, o PM Daniel Nascimento também acionou a Justiça contra Storel por danos morais e pediu R$ 50 mil de indenização.

A ocorrência foi gravada e teve repercussão nacional. No vídeo, o empresário aparece gritando com os PMs, que atendiam uma denúncia de violência doméstica feita pela mulher de Ivan Storel. “Você é um b…. É um m… de um PM que ganha mil reais por mês, eu ganho 300 mil reais por mês. Quero que você se f…, seu lixo do c…”.

Publicidade

Vocês imaginam o que aconteceria se esta cena fosse em Paraisópolis e não em Alphaville? Como seria o desfecho desta história se o ofensor não ganhasse R$ 300 mil? pic.twitter.com/O43j5tfOAx — William De Lucca (@delucca) May 30, 2020



“Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um b…. Aqui é Alphaville, mano”, afirmou ainda. Ele também chamou a policial militar Gésica que acompanhava a ocorrência de “p…”.

Ivan Storel chegou a gravar um pedido de perdão. No vídeo, ele diz que estava sob efeito de álcool e remédios. ““Eu estava na minha casa, estou em tratamento psiquiátrico, estava sob efeito de álcool, de remédio, e aquilo [a chegada dos PMs em sua casa] me transtornou a cabeça”, contou.