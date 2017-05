Polícia prende procurado no Jardim Conceição

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam no Jardim Conceição, na manhã de 21 de maio, um indivíduo procurado pela Justiça. A prisão aconteceu na Rua Penedo, quando a equipe responsável pelo patrulhamento se deparou com o veiculo Cobalt e pesquisou a placa.

Ao efetuar pesquisa o sistema mostrou outro carro, uma Montana, sem registros no sistema. Suspeitando do veículo, os policiais o seguiram o carro e interceptaram os ocupantes quando tentavam fugir. Ao verificarem o chassi, descobriram que se tratava de um automóvel modelo Cobalt (GM), roubado no dia 10 de março desse ano. No interior do carro a polícia ainda localizou a quantia de R$ 4.981,00 reais em dinheiro.

Pesquisando o nome de um dos ocupantes junto ao COPOM, descobriram que se tratava de um procurado da Justiça. Preso em flagrante, foi conduzido ao 5º Distrito Policial, onde o procurado foi ainda indiciado por receptação, permanecendo à disposição da Justiça. Localizado, o proprietário do carro reconheceu os autores do roubo.