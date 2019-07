PMs que prenderam traficantes com 4,7 toneladas de maconha em Barueri são condecorados

PMs que prenderam traficantes com 4,7 toneladas de maconha em Barueri são...

O governador em exercício Rodrigo Garcia e o Secretário da Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos, homenagearam nesta quarta-feira (10) integrantes das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica com o certificado “Policial Nota 10”. O evento aconteceu na sede do Governo de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes.

Entre os homenageados estavam o cabo Victor Hugo Valério dos Santos e o soldado Marcos Adriano Soares, integrantes do 20° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), que foram condecorados pela atuação na prisão de quatro homens com 4,7 toneladas de maconha, no dia 30 de junho, em Barueri.

“No Policial Nota 10, se reconhece o trabalho de um policial que teve um ato de bravura e defendeu a sociedade. Isso cria uma referência e mostra o respeito que o povo de São Paulo tem pela sua polícia”, disse Garcia.

As ocorrências que levaram a condecoração aos mais de 20 profissionais envolveram grandes apreensões de drogas, resgates, além de prisões, inclusive de integrantes de uma organização criminosa. Também foi destacado o trabalho pericial para a resolução de um homicídio.

“Quando você presta uma homenagem a um integrante de uma corporação você está homenageando toda a corporação. Eu tenho a convicção que todos se sentem enriquecidos com esta homenagem”, afirmou o secretário.

Criado pela atual gestão da Secretaria da Segurança Pública, a iniciativa tem como objetivo reconhecer e estimular o bom trabalho policial em todo o Estado. Nesta edição da homenagem foram selecionados 13 policiais militares, nove civis e dois técnico-científicos. Um médico do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências (Grau) também foi agraciado.