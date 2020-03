PMs usam arma de choque e impedem tentativa de suicídio em Osasco

Na manhã desta terça-feira (10), policiais militares do 14º Batalhão conseguiram evitar uma tentativa de suicídio de um homem no Jardim Roberto, em Osasco. Foi necessário o uso de arma de choque contra o indivíduo, que insistia em tentar tirar a própria vida com uma faca mesmo após mais de 1h de negociação.

De acordo com a PM, os policiais foram acionadas por volta das 11h52 via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atendimento de ocorrência de um homem que estava tentando se suicidar na rua Devanir Bonato, no Jardim Roberto. No local, o indivíduo se encontrava com uma faca e ameaçava se matar. Então, foi solicitado apoio de outras viaturas e da equipe do SAMU e Bombeiros.

Após mais de uma hora de negociação, o homem, decidido em tentar contra a própria vida, começou a desferir golpes de faca em seu pescoço. Então, os policiais recorreram ao uso de arma de choque contra ele para imobilizá-lo e tirar a faca de suas mãos.

O indivíduo foi encaminhado pela equipe do SAMU ao Pronto Socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos.