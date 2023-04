“Podem mandar as crianças para a escola porque estamos mantendo a segurança”, diz secretário de Educação de Barueri

Nesta segunda-feira (10), viaturas e agentes de segurança amanheceram nas portas das escolas da rede municipal de ensino de Barueri para acompanhar a entrada dos alunos. Esta é uma das medidas preventivas de segurança que estão em exercício na cidade para a proteção da comunidade escolar.

publicidade

O secretário de Educação de Barueri, Celso Furlan, também esteve hoje em diversas escolas municipais e conversou com os profissionais. Ele aproveitou para direcionar uma mensagem aos pais e responsáveis: “Podem mandar as crianças para a escola porque estamos mantendo a segurança”, garantiu.

Os ataques que aconteceram recentemente em uma escola estadual de São Paulo e na creche de Santa Catarina, levantaram uma série de questionamentos com relação à segurança nas unidades escolares. Além disso, nos últimos dias, mensagens de violência e ameaças têm circulado em grupos de WhatsApp e nas redes sociais, preocupando autoridades, profissionais da educação, pais e alunos. Em Barueri e região não foi diferente.

publicidade

A Secretaria de Educação de Barueri informou, em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, que “toda possibilidade é levada em consideração e encaminhada aos órgãos de segurança pública”.

Segurança nas escolas de Barueri

As escolas da rede municipal de ensino de Barueri receberam há um ano um novo sistema de monitoramento, que inclui totens de segurança instalados nas portas das unidades. Por meio da ferramenta, que conta com botão do pânico, câmeras e microfones, qualquer munícipe pode entrar em contato com a central de monitoramento 24 horas.

publicidade

Além disso, as escolas são monitoradas por mais de 1.500 mil câmeras ligadas diretamente às forças policiais. “Segurança sempre foi prioridade para a Educação de Barueri”, escreveu o secretário, nas redes sociais.