“Podem reclamar que Bolsonaro não foi eleito, mas fechar rodovia, não”, dispara Datena, sobre ato na Castello

O apresentador José Luiz Datena, do “Brasil Urgente”, na Band, criticou as manifestações que levaram ao bloqueio da rodovia Castello Branco, em Barueri, no final da tarde desta segunda-feira (12).

“Você tem todo o direito de reclamar que o Bolsonaro não foi eleito, mas pedir golpe, não””, disparou o comunicador. “A eleição já acabou. O Lula e o Alckmin já foram diplomados, acabou. Não venham com essa história de tentativa golpista que isso não cola, isso está errado. Você pode reclamar em rede social, mas parar a rodovia assim, não”, continuou.

O fluxo no sentido interior foi interrompido por volta das 17h. Segundo a CCR ViaOeste, concessionária que administra a Castello, o bloqueio acontece entre os KM 19 e KM 26, altura do Tamboré e Alphaville, em Barueri.

A reportagem do “Brasil Urgente” mostrou ainda que os reflexos do congestionamento já chegam a Osasco, complicando a vida de quem precisa transitar pelo trecho. Há informações de que alguns caminhoneiros teriam estacionado o veículo na rodovia, furado os pneus e ido embora do local.

Equipes da CCR atuam para limpar o óleo que foi jogado na rodovia, no trecho em que manifestantes atearam fogo em pneus e madeiras. A Polícia Militar também foi acionada e está no local.