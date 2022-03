Podemos desfilia Arthur do Val após falas sexistas contra ucranianas

O Podemos, partido dos prefeitos de Osasco, Rogério Lins, e de Itapevi, Igor Soares, acatou, nesta terça-feira (8), pedido de desligamento do deputado estadual Arthur do Val, o “Mamãe Falei”, da legenda.

Anúncio veio logo após os prefeitos da região, que são filiados ao partido, pressionarem o diretório nacional para expulsar o político da legenda. Rogério Lins e Igor Soares ameaçaram deixar o Podemos, caso Mamãe Falei permanecesse.

“No dia da mulher (08 de março), Podemos recebe e acata desfiliação do deputado estadual Arthur do Val (SP), diante da abertura do processo disciplinar que poderia resultar em expulsão do parlamentar. Ele estava filiado ao partido há cerca de 30 dias”, disse o Podemos, ao G1.

Na sexta-feira (4), quando os áudios de Arthur do Val com as declarações sexistas sobre as ucranianas vazaram na internet, a presidente do Podemos, Renata Abreu, disse, em nota, que as considerou “gravíssimas e inaceitáveis”.

Arthur do Val, que concorria ao governo paulista pelo Podemos, comunicou que deixaria de disputar o cargo. Em vídeo publicado nas redes sociais, Mamãe Falei disse também que sairá do Movimento Brasil Livre (MBL). “Tomei a decisão de me afastar de tudo um pouco, me afastar do MBL. Eu vou sair. Eu sei como tá, eles estão me ligando. E não, eu vou me afastar. Eu estou atrapalhando, eu vou sair”, declarou.

Mamãe Falei também é alvo de processos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um deles é um pedido de cassação de seu mandato, movido pelo ex-prefeito de Osasco e deputado estadual Emidio de Souza (PT) e mais parlamentares da Alesp.