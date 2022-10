Podemos e Rogério Lins declaram apoio a Tarcísio de Freitas no segundo turno

Podemos e Rogério Lins declaram apoio a Tarcísio de Freitas no segundo...

O Podemos, partido do prefeito de Osasco, Rogério Lins, declarou nesta quarta-feira (5) apoio ao candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno das eleições ao governo do estado de São Paulo.

publicidade

O encontro que selou a formalização reuniu cerca de 50 lideranças estaduais entre prefeitos, parlamentares e dirigentes do partido. Igor Soares, prefeito de Itapevi, também estava presente na plenária que definiu o apoio.

A deputada federal Renata Abreu declarou que a sigla não vai somente dar apoio, mas “vestir a camisa”. “Temos um alinhamento ideológico e de princípios. Por isso, nos sentimos felizes e confortáveis em estarmos ao seu lado”, disse a parlamentar, presidente nacional do Podemos, confirmando que a decisão foi unânime.

publicidade

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, disse não ter dúvidas de que Tarcísio é o melhor para São Paulo. “A gente tem um time que não fica só na torcida, mas que trabalha para que as coisas aconteçam. Mais do que um ato de apoio, esta é uma aliança”, completou.

O candidato do Republicanos agradeceu os apoios e disse que terá, caso eleito, uma gestão de portas abertas e de muito relacionamento com os prefeitos e parlamentares. “Vamos ouvir muito e trabalhar bastante juntos. Estamos concretizando uma aliança que não vai ser para a vitória de uma eleição, vai ser para a vitória de um projeto político consistente”, disse Tarcísio.