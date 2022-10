Podemos libera filiados para apoio no segundo turno nas eleições presidenciais

O Podemos deliberou que seus filiados – entre eles os prefeitos Rogério Lins de Osasco; Igor Soares de Itapevi; e o deputado récem eleito Gerson Pessoa, poderão escolher livremente quem vão apoiar nas eleições do segundo turno para presidente.

Em nota oficial, a presidente do Partido, deputada federal Renata Abreu divulgou que os membros da sigla poderão escolher democraticamente seus candidatos, incluindo outros estados que terão segundo turno para governador.

“Em respeito às realidades regionais, no segundo turno o partido definiu pela liberação de seus dirigentes, prefeitos, parlamentares e filiados para o apoio às candidaturas estaduais e presidencial.”

Em São Paulo, os membros do Podemos escolheram Tarcísio de Freitas, do Republicamos, mas, de acordo com a nota, em outros Estados, os dirigentes estão liberados para escolherem os candidatos que melhor atenderem aos anseios de suas regiões.

“O Podemos reitera suas convicções na soberania do voto popular e nas liberdades individuais, pautado nos valores da transparência, da participação e da democracia”, diz a nota.