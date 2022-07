Podemos realiza convenção neste domingo (24)

O Podemos, que tem na região como principais representantes os prefeitos Rogério Lins de Osasco, e Igor Soares de Itapevi, realiza neste domingo (24), na Assembleia Legislativa de São Paulo, a convenção partidária que definirá os candidatos a deputado federal, estadual e a senador pela sigla.

A reunião plenária definirá também a composição de coligações para as eleições de outubro.

O Podemos-SP planeja concorrer à Câmara dos Deputados com 71 candidatos. Para a Assembleia Legislativa, 95. O deputado estadual Professor Heni Ozi Cukier, conhecido pela abreviatura HOC, deve confirmar sua candidatura ao Senado pelo partido.

O destaque do evento deverá ser a presença do pré-candidato à reeleição para governador, Rodrigo Garcia (PSDB), com quem o Podemos já tem acordo fechado que deve ser oficializado nesse domingo.

Rogério Lins deve apoiar os pré-candidatos Gerson Pessoa (estadual-PODE) e Ribamar (federal-PSD), com quem já participou de algumas reuniões. Lins afirmou que os pré-candidatos estão preparados para representar Osasco e que cabe à população escolher representantes que ajudarão o município a continuar avançando. “A gente quer sempre o melhor para a nossa cidade. Mas precisamos nos conscientizar que esse melhor passa pela política. Quando escolhemos representantes certos, a cidade avança. Por isso, precisamos começar a refletir o futuro que queremos para Osasco. Hoje, temos duas pessoas capacitadas para andarem ao lado da nossa gestão e dar continuidade no que fizemos até aqui”, disse o chefe do Executivo osasquense.

Já Igor Soares deve optar por Bruna Furlan (estadual-PSDB) e Renata Abreu (federal-PODE).

Tanto Lins quanto Soares estarão apoiando a reeleição de Garcia, porém, assim como o tucano, não revelaram, até o fechamento dessa matéria, seus candidatos ao senado e à presidência.

A convenção estadual do Podemos começa às 9h, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 – Ibirapuera.