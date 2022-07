Polícia Ambiental de Barueri faz prisões em Itapevi por soltura de balões

A Polícia Ambiental de Barueri prendeu e autuou os organizadores de um baile com soltura de balões de grande porte em um sítio na Estrada Lucinda de Jesus Silva, nas Quatro Encruzilhadas, em Itapevi, no sábado (23). A operação contou com o apoio das equipes de Fiscalização e Posturas da Prefeitura de Itapevi, que lacrou o local.

Por meio de denúncia anônima, os agentes chegaram ao local, em que estavam cerca de 150 pessoas, e avistaram um balão já no ar e outros dois sendo erguidos com a utilização de fogo, botijões de gás e maçaricos.

Ao constararem a chegada dos policiais, os participantes do evento tentaram fugir, mas foram impedidos pelas equipes do policiamento de área do 20º BPM/M, chamados para darem apoio à ocorrência.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Itapevi, onde foi registrado boletim de ocorrência por crime contra o meio ambiente (Lei Federal nº 9605/98), cuja pena é detenção e multa.

Além disso, os participantes também foram autuados por infração ambiental, por prática de soltura de balões que possam provocar incêndios nas florestas ou demais formas de vegetação, com agravante por ser durante à noite.

Também foram apreendidos três balões completos, um veículo Iveco Daily, botijões de gás, maçaricos, rolos de corda sisal, oito quilos de vela, roupas personalizadas, entre outros.