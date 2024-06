Polícia apreende arma de fogo e recupera veículo roubado em Osasco

Na madrugada de segunda-feira (3), policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um veículo que havia sido roubado no sábado (2) e apreenderam uma arma de fogo durante uma abordagem no bairro Jardim Santa Maria, em Osasco.

Os policiais tentaram abordar o veículo ocupado por dois homens e duas mulheres, mas os suspeitos não respeitaram a ordem de parada e iniciaram uma fuga. Durante o acompanhamento, os ocupantes jogaram objetos pela janela do carro. A perseguição terminou quando o veículo colidiu com outro carro, momento em que os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram alcançados pelos policiais.

Após a abordagem, foi constatado que uma das mulheres era adolescente. No interior do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com numeração suprimida, cinco munições, uma faca e pertences pessoais dos indivíduos.

As mulheres foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Osasco/SP para atendimento médico e, posteriormente, liberadas. A adolescente esteve acompanhada pela mãe durante todo o processo. Os quatro suspeitos foram conduzidos ao 5º Departamento de Polícia de Osasco/SP, onde os três maiores de idade foram indiciados por roubo consumado, receptação e corrupção de menores. A menor foi liberada sob a responsabilidade da mãe.

O veículo recuperado foi devolvido ao proprietário.