Polícia apreende caminhão com mais de 25 mil kg de maconha com destino a Santana de Parnaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, apreendeu um caminhão com 25.742 quilos de maconha na quarta-feira (24). A carreta estava a caminho de Santana de Parnaíba.

O caminhão foi parado pela polícia, que realizava a Operação Tamoio II, na BR-163. Durante uma busca no veículo, um Volvo NH12, os policiais encontraram o entorpecente escondido por uma camada de madeira.

À polícia, o caminhoneiro, de 42 anos, disse que pegou a carreta em Amambaí (MS) e que levaria à Santa de Parnaíba. Ele relatou também que receberia R$ 8 mil pelo transporte.

Publicidade

A droga foi apreendida e o caminhoneiro foi encaminhado para o DP de Naviraí.