Polícia apreende cerca de 34 quilos de drogas em Itapevi

Nessa terça-feira (20), policiais militares do 5º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia apreenderam cerca de 34 quilos de drogas em Itapevi.

Durante operação, com apoio do cão farejador Colt, a equipe localizou 18.992 kg de cocaína, 15.090 kg de crack, além de 33 munições calibre .380, 2 balanças de precisão, 2 liquidificadores, 2 marretas e 6 cadernos com a contabilidade do tráfico.

O local servia para o armazenamento de drogas, sem sinais de moradia.

A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial.