Polícia apreende drogas e caça “Madureira” e “Carioca”, acusados de tráfico na Vila Menck, em Osasco

Na tarde de quinta-feira (30), policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes de Carapicuíba (Demacro) apreenderam cerca de 56 kg de drogas, em Osasco.

Os agentes obtiveram informações privilegiadas de que um imóvel, na comunidade Vila Menck, serviria como local de armazenamento e distribuição de entorpecentes, e que os responsáveis pelo ponto seriam indivíduos que atendem pelos apelidos de “Madureira” e “Carioca”.

Diante disso, os policiais diligenciaram até a Avenida Doutor Alberto Jackson Byington e localizaram um recinto de alvenaria inabitada.

No interior do imóvel foram apreendidas 500 porções e 68 tabletes de maconha, 200 porções de crack e 200 porções de cocaína, além de um caderno contendo anotações análogas à contabilidade do tráfico.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem a fim de localizar e prender os responsáveis pelo armazenamento das substâncias encontradas na Vila Menck, em Osasco.