Polícia captura suspeitos de incendiar motorista de aplicativo em Cotia

A Polícia Militar prendeu duas mulheres e apreendeu dois adolescentes, em Mato Verde, no norte de Minas Gerais, no sábado (21), suspeitos de assaltar e incendiar um motorista de aplicativo, em Cotia. As informações são do G1.

O crime aconteceu na última quinta-feira (19). Paulo Stochi Diniz, de 43 anos, foi rendido por criminosos, que o levaram para uma estrada na região de Cotia. Antes de fugir, os indivíduos atearam fogo na vítima.

Mesmo queimado e muito machucado, Paulo conseguiu pedir ajuda. Ele teve 60% do corpo queimado, ficou internado em estado grave no Hospital de Cotia, mas não resistiu e veio a óbito no sábado (21). Nas redes sociais, familiares e amigos se despediram de Paulo.

No mesmo dia em que a vítima faleceu, policiais militares do 51º Batalhão da PM capturaram o grupo suspeito de envolvimento no crime. Eles foram localizados na MGC-122 e estariam com o veículo da vítima, segundo o G1.